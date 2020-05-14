لبنان | وزارة الصحة العامة: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

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وعدد الحالات التي سجلت بين المقيمين خلال الـ24 ساعة الماضية 6، وعدد الحالات التي سجلت بين الوافدين خلال الـ24 ساعة الماضية 2.

ووصل عدد الحالات مع شفاء مخبري إلى 236 حالة. والعدد التراكمي للوفيات هو 26 حالة.

وأعلن وزير الصحة العامة حمد حسن سابقاً أننا “نواجه اليوم، ازمة وباء عالمي يهدد كل الناس وكل الدول ويشكل تحديا كبيرا لسلامة الانسان، لكننا رأينا خطوات الحكومة ومكونات المجتمع والتكامل بين كل المكونات السياسية والاجتماعية بحيث استطعنا ان نكون يدا واحدة لان في الصحة لا طائفية ولا مذهبية ولا سياسة”.

واعتبر حسن أن “الارقام التي سجلت في الايام الاربعة الاخيرة صادمة”، محذرا من “خطر التفشي المجتمعي الوبائي”.