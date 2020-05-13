لبنان | مستشفى رفيق الحريري: نتيجة واحدة إيجابية من اصل 421 فحصاً و26 اصابة في العزل

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وقال في التقرير اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، “بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 26 إصابة.

تم استقبال 8 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

لا تسجيل لحالات شفاء جديدة ليبقى مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 162 حالة شفاء.

إن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ما عدا حالة واحدة حرجة في العناية المركزة.

لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

مركز الاتصالات الخاص بفيروس كورونا للاستجابة للطوارئ يعمل 24/24، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 01-820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر ال WhatsApp 76-897961”.