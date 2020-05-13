لبنان | المحادثات بين لبنان وصندوق النقد الدولي… وزني: مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأولية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 مايو 2020 07:19 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 مايو 2020 07:19 مساءً - مشاركة

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وقالت في بيان أن وزير المالية غازي وزني يدير هذه المحادثات التي تأتي بعد المناقشات التمهيدية التي أجراها يوم الاثنين (11 أيار 2020) مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي.

ويشارك في هذه المحادثات فريق من وزارة المالية ومصرف لبنان، بحضور ممثلين عن مكتب رئيس الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء.

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وتجدر الإشارة الى أنه يتم تنظيم هذه المحادثات عن طريق مؤتمرات الفيديو (video-conference)”.

وقال الوزير وزني، إن “الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي قد أنجزا المرحلة الأولى من المحادثات بهدف التوصل الى اتفاق يعيد وضع الاقتصاد اللبناني على المسار الصحيح”.

وأضاف، “نحن مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأولية، ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بناءة بالقدر ذاته”.