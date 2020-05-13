اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | كورونا في لبنان: وزارة الصحة تسجل 8 إصابات جديدة.. و مُصابٌ بالفيروس خالَط 75 شخصًا!

0 نشر
بشر الراعي 0 تبليغ

Advertisements
كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 مايو 2020 04:18 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

 

وأوضحت أن الاصابات الجديدة توزعت على الشكل التالي: 5 بين المقيمين، و3 بين الوافدين خلال الساعات الـ24 الماضية.

Advertisements

من جهتهأعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” أنّه “تبيّن ان عدد المخالطين لحالة مجدلون بلغ 75 شخصًا”.

وأشار إلى أنّ “الفرق الصحية ستقوم بإجراء فحوصات الـ PCR لهم اليوم، مع الإلتزام التام بالحجر المزلي، وستقوم البلدية وفريق المتطوعين الصحيين في المحافظة بالإشراف على التزامهم وتقديم الدعم النفسي لهم، وان أي استهتار سيُعرّض المخالط للملاحقة القانونية”.

ومساء أمس الثلاثاء، أعلن خضر أنّه تم تسجيل اصابة جديدة بـ “” في بلدة مجدلون، ليرتفع عدد المصابين الجدد في الأيام القليلة الماضية الى خمسة اصابات في خمس بلدات مختلفة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | كورونا في لبنان: وزارة الصحة تسجل 8 إصابات جديدة.. و مُصابٌ بالفيروس خالَط 75 شخصًا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا