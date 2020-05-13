لبنان | بالصورة: جنون الأسعار مستمر مع تفلت سعر صرف الدولار

نقيب أصحاب محلات السوبرماركت نبيل فهد وفي حديث مع الـ MTV أكّد أنّ “مراقبي وزارة الإقتصاد، كما البلديّات، يقومون بجولات يوميّة وحثيثة على المحلاّت كافّةً، حيث يقومون بطلب صورة عن الفواتير التي تتضمّن أسعار مواد غذائيّة بهدف المقارنة ورصد مدى الإرتفاع في الأسعار وفقاً لـ”ماركة” كلّ سلعة”.

أمّا بالنسبة إلى الأسعار الناريّة لعبوات الحليب، فيؤكّد أنّ “مَن يُحدّدها هو المستورِد ولا علاقة للسوبر ماركت في تحديدها، فنحن نتلقّى الفاتورة كما هي، إضافةً إلى أنّ أسعار الحليب تختلف بين “ماركة” وأخرى، ووفقاً لوزن العبوة”.

ورداً على سؤال حول مستقبل الأسعار المرتفعة والمعاناة الشرائيّة للمواطنين، جزم فهد أنّه “في حال تمّ الإتّفاق على تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة، ستنخفض عندها الأسعار، أمّا في حال بقيَ يُناهز الـ4000 ليرة فقد تستمرّ في الإرتفاع”.

وفي ظلّ الارتفاع اللامعقول في الأسعارتداول ناشطون على وسائل التواصل صوراً جديدة لعينات عن اسعار بعض المنتجات الموجودة في أحد المتاجر الذي يستورد منتجاته من الخارج.

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الدولار “يلعب” والمصارف تغلق

أما الدولار الحاضر الغائب فقد تراوح سعر صرفه لدى الصرافين في السوق السوداء اليوم ما بين 4300 ليرة للمبيع و4250 ليرة للشراء.

وتجدر الإشارة إلى أن سعر الصرف كان قد تراوح صباح أمس الثلاثاء بين 4300 ليرة للمبيع و4250 ليرة للشراء، ليعود ويسجل انخفاضا عند الظهيرة، إذ تراوح بين 4175 ليرة للشراء، و4200 ليرة للمبيع.

من ناحيتها أعلنت ​جمعية المصارف​ في بيان لها أنه “تنفيذا لقرار وزير الداخلية رقم 582 تاريخ 13 ايار 2020 والمتعلق بالإعلان عن الاقفال العام ضمن اجراءات التعبئة العامة لمواجهة إنتشار ​فيروس كورونا​ ولما كان ​مصرف لبنان​ وغرف المقاصة ملتزمين بالاقفال، وبناء على ​الاتصالات​ الواردة الينا من المصارف نؤكد الالتزام التام بالاقفال كما ورد في القرار المذكور اعلاه”.