لبنان | وزارة العمل تصدر تعميماً تطلب فيه من قطاع البيع بالتجزئة الالتزام بإرشادات الصحة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 مايو 2020 04:18 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وجاء في التعميم: “سندا للمرسوم رقم 6198/2020 المتضمن إعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس “كورونا”، والقرارات المتممة له، لا سيما قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 24 نيسان 2020 المتعلق بتمديد إعلان التعبئة العامة، واعتماد خطة مراحل فتح القطاعات بشكل يراعي المخاطر المحتملة، ضمن فئات الأنشطة الاقتصادية على اختلافها وتنوعها.

وحرصا على سلامة المواطنين والأشخاص الذين يعملون في قطاع البيع بالتجزئة، عبر اتخاذ الخطوات الضرورية لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”،يطلب الى الأشخاص المعنيين بهذا التعميم والمسؤولين عنهم، الالتزام بما يأتي:

أولا: تعيين منسق Point of Contact):)

– تعيين منسق واحد على الاقل، وقد يكون أي شخص من ضمن المؤسسة، يكون مسؤولا عن جمع معلومات الاتصال المحدثة لجميع العاملين (أي عنوان السكن، رقم هاتف المنزل، رقم الهاتف المحمول، طريقة التنقل، لائحة اتصال بأفراد من العائلة أو الأصدقاء، يتم الاتصال بهم في حال الطوارئ) على أن تكون هذه المعلومات متاحة بسهولة للاطلاع عليها عند اللزوم.

– تأمين أرقام الاتصال الخاصة بالمنسق للاتصال به في حال مرضهم أو إذا تم إدخالهم إلى المستشفى للاشتباه بإصابتهم، لتعقب الأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم.

ثانيا: إرشادات عامة للزبائن والموردين والاجراء:

– قياس درجات حرارة جميع الأجراء والموردين والتأكد من عدم ظهور أعراض عليهم قبل دخول مركز العمل.

– وضع ارشادات عند المدخل تنص على منع أي شخص يعاني من حمى أو من أعراض COVID-19 الدخول الى المتجر.

– وضع ارشادات عند المدخل لتذكير الزبائن بارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) والحفاظ على التباعد الجسدي (متر ونصف المتر على الاقل) داخل المتجر.

– على جميع المتسوقين والموردين والأجراء تطهير اليدين قبل الدخول، ارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) طيلة تواجدهم في المتجر.

– توفير مطهر لليدين (يحتوي على 70 من الكحول كحد أدنى) وجعله متاحا للاستعمال بشكل دائم من قبل الأجراء والزبائن، على أن يوزع على النقاط والمحطات البارزة ابتداء من مدخل المتجر.

– تعقيم مقابض العربات/ السلال إذا كانت متوفرة في المتجر بعد كل استعمال.

ثالثا: إرشادات الوقاية الشخصية

– التزام الأجراء بالنظافة الشخصية، وبإجراءات مكافحة العدوى المعتمدة في مكان العمل.

– طلب الاجراء الرعاية الطبية والتوقف عن العمل، فورا، عند الإصابة بأي من أعراض الأنفلونزا و إعلام المسؤولين بذلك.

– منع دخول أي من الزبائن الذين تظهر عليهم أعراض الأنفلونزا.

– تنظيف اليدين بشكل دائم، بغسلها بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد الذهاب إلى الحمام، وقبل تناول الطعام، وبعد نفخ الأنف أو السعال أو العطس. وفي حال عدم توفر الماء يمكن استخدام مطهر على 70? من الكحول كحد أدنى.

– اتباع الإجراءات الوقائية الاجتماعية، المثبتة علميا، أثناء العمل بما في ذلك تغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس (او استعمال الكوع عند الضرورة) والتخلص من المنديل مباشرة في سلة مهملات تغلق بإحكام.

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رابعا: إجراءات منع الاكتظاظ والاحتكاك

– أن لا تتعدى قدرة الاستيعاب داخل المؤسسة الشخص الواحد في كل18m2 من مساحة صالة العرض. مثلا إذا كانت مساحة المؤسسة 150m2. وصالة العرض. 100m2 قدرة الاستيعاب تحتسب على أساس 100/18 = 6 أشخاص في آن واحد.

– الحفاظ على التباعد الجسدي (1.5 متر) بين الزبائن والأجراء، وبين الزبائن أنفسهم في جميع الأوقات، باستثناء حالات أفراد الأسرة الواحدة.

– عرض تعليمات تطلب المحافظة على التباعد الجسدي داخل وخارج المتجر (إذا لزم الأمر).

– استخدام العلامات الأرضية في الداخل لتسهيل الامتثال لقواعد التباعد الجسدي، خاصة في المناطق الأكثر ازدحاما (كصناديق الدفع، وصفوف الانتظار).

– مراجعة تصميم المتجر للتأكد من أن الممرات / الأروقة خالية قدر الإمكان وتسمح بالتباعد الجسدي، وإزالة ما أمكن من العوائق والتركيبات الترويجية إذا لزم الأمر.

– ضبط مسار المشي باتجاه واحد (عند الإمكان) لتجنب اصطدام الأشخاص ببعضهم البعض.

خامسا: التنظيف والتطهير

– توفير منظفات ومطهرات للأسطح معتمدة من وزارة الصحة وبتركيز مناسب (اتباع تعليمات الشركة المصنعة)

– تحديد الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر من قبل الأجراء أو الزبائن وتنظيفها وتطهيرها بشكل متكرر (مثل مقابض الأبواب ومقابض المعدات وأزرار المصاعد ولوحات المفاتيح ومسكات عربات البقالة ودرابزين السلالم والمصاعد)

– في حال وجود شاشات لمس أو لوحات المفاتيح (keyboard) يجب أن يخصص أحد الأجراء لتطهير هذه المعدات بانتظام بعد كل استخدام.

– وضع منشورات إرشادية في جميع أنحاء مكان العمل تشير إلى الطرق المعتمدة للوقاية من العدوى.

سادسا: إجراءات خاصة بأماكن بيع الملابس والإكسسوار وأدوات العناية الشخصية

– تنظيم الدخول الى غرف قياس الملابس بشكل يحافظ على التباعد الجسدي المطلوب، في جميع الاوقات، أثناء القياس او الانتظار.

– إزالة المقاعد المخصصة للزبائن أو الحد من عددها، شرط المحافظة على مسافة آمنة بينها.

– تطبيق تدابير التطهير بعد كل تجربة يقوم بها العميل (مثل غرف القياس) لضمان السلامة العامة.

– عدم السماح بتجربة منتجات العناية الشخصية (على سبيل المثال: الكريمات ومستحضرات التجميل وما إلى ذلك)، بالإضافة الى اتباع “سياسة عدم الإرجاع” للأغراض الشخصية.

– على المتسوقين ارتداء أقنعة الوجه أثناء تجربة الملابس والإكسسوار والمنتجات

– يجب تطهير الملابس والإكسسوار التي قام العملاء بتجربتها بالطرق العلمية المعتمدة، بعد كل تجربة، أو حجرها (لمدة ثلاثة أيام على الأقل) في حال عدم امكانية تطهيرها خوفا من تلفها.

– زيادة معدل التهوية في غرف القياس إذا أمكن