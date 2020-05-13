لبنان | شاهد.. هاشتاغ “نصر الله خرب البلد” يتصدر تويتر لبنان والعراق

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ودعا العديد من المغردين إلى ضرورة قيام المجلس النيابي اللبناني بمهامه وإجراء مساءلة حول ملف تهريب الطحين والمحروقات من لبنان إلى سوريا.

واعتبر بعض المغردين أن بداية الإصلاح في البلاد تأتي من استعادة “بلد مسلوب الهوية سلمه نصر الله لإيران”، مشيرين إلى أن حزب الله إرهابي ويسيطر على كامل البلاد.

ورغم أن هذا الشأن يتعلق بلبنان، إلا أن الوسم تصدر الترند على تويتر العراق، حيث يعاني السكان من ذات المشكلة. إذ يتدخل حزب الله في بلدهم من خلال وسطائه الفاعلين من الميليشيات المسلحة التي تسعى لإحباط استقرار العراق، وتدين بالولاء لطهران.

ويرى مغردون لبنانيون أن معاناة الشعب تسببت بها مغامرات حزب غير مسؤول جر البلد إلى ويلات الحروب، وانتهى مؤخرا بتهريب طحين ومحروقات الشعب اللبناني إلى سوريا، ناهيك عن دوره في أزمة المغالاة بأسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.