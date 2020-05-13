لبنان | تشديد الإجراءات بحق العائدين من الخارج.. ومحافظ جبل لبنان يحيل خمسة أسماء للملاحقة القانونية

وفي نهاية الاجتماع صرح الدكتور بديع “ان بلدية صيدا لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات المناسبة للتعاطي مع هذا التفلت ونحن اليوم نوجه لهم تحذيرا بضرورة الالتزام الكلي بالحجر الصحي مهما كلف الامر، والا سيكون هناك اجراءات قاسية بالتعاون مع القوى الأمنية ووزارة الصحة لعزلهم كليا في مراكز صحية حتى يتم التأكد من شفائهم من الفيروس حفاظا على صحة السكان والاهالي المحيطين بهم”.

وفي محافظة جبل لبنان أوضح ​محافظ​ ​محمد مكاوي​ انه “تفاجأنا انه عندما تأتينا لوائح أرقام هواتف الوافدين إلى لبنان، هناك قسم من هذه الارقام يكون غير صحيحا، ونحن امام واقع لا مزاح فيه وهناك مواد بقانون العقوبات تلاحق المقصرين بهذه الحالات “.

وأعطى مكاوي في حديث تلفزيوني مهلة 48 ساعة لمن كان خطه مغلقا منذ عودته إلى لبنان و”إلا سأحيله للقضاء ايضا”، موضحا انه من تم تحويلهم اليوم غلى ​النيابة العامة​ هم من ​قضاء بعبدا​ “.

وكشف ان “نسبة الالتزام بقرارات التعبئة العامة تدنت في اليومين السابقين ولا تتعدى الـ50 بالمئة بالمقابل وصل الالتزام إلى 90 بالمئة عند بدء الازمة”.

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وكان محافظ جبل لبنان قد طلب من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ملاحقة 5 وافدين لبنانيين بعد اعطائهم للسلطات المعنية معلومات كاذبة حول الاماكن التي سينفذون الحجر فيها، كما زودوهم بارقام هاتف غير صحيحة بقصد التفلت من الحجر الالزامي مع علمهم المسبق بما تعهدوا به كشرط لعودتهم الى لبنان.

وأمل المكاوي التحقيق مع الأشخاص واحالتهم الى المحاكمة ليكونوا عبرة لمن اعتبر.

وفي ما يلي اسماء الاشخاص والدول التي قدموا منها:

ابراهيم ح. ع. قادم من وارسو

حسن ع. ز. قادم من بوخارست

حسن ع. ز. قادم من فرنكفورت

حسن م. ش. قادم من طهران

نور ع. م. قادمة من الكاميرون

يذكر أن مجلس الوزراء قد أصدر قراراً أمس الثلاثاء بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام اعتباراً من مساء الأربعاء 13 أيار حتى صباح الإثنين 18 أيار، على ان يصدر وزير الداخلية بيانا بالاجراءات التي ستطبق والاستثناءات.