لبنان | بالصور: بهذه الطريقة يتمّ تهريب المازوت الى سوريا

وفي جديد الأحداث فقد حصل موقع mtv على صور لإحدى الآليّات التي يتمّ عبرها نقل المازوت الى سوريا في صهاريج توضع في داخلها ويتمّ إخفاؤها بالبضائع والخضار بهدف التمويه.

وقد ضبطت المديرية العامة للجمارك عدداً من الآليّات في إطار عملها على مكافحة التهريب.

وتشير مصادر مطلعة إلى ان ظاهرة تهريب المازوت يتحكم بها حزب الله الذي بنى شبكة كبيرة من المهربين يقومون بتهريب المازوت إلى سوريا وبيعها هناك والاستفادة من العمولة لإطعام بيئته ودفع رواتب مقاتليه.

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وتمر الشاحنات دون حسيب ورقيب، وتراقها عناصر امنية غير ظاهرة، اي مرافقة عن بعد لتأمين الحماية للصهاريج إلى ان تصل إلى سوريا، ومن هناك تبدأ مسؤولية النظام السوري الذي يرشد الصهاريج إلى مكان افراغ الحمولة، وبعضها يتم تفريغها في خزانات ضخمة تابعة لجيش النظام.

وتقول المصادر ان المعابر غير الشرعية لا تستطيع الدولة اقفالها لاسباب عدة، منها ان الحزب يسيطر على قرار الحكومة، وهو لن يقبل بإقفال تلك المعابر طالما ان العقوبات الاميركية مستمرة وطريق اموال ايران لحزب الله مقفلة.