لبنان | غرفة العمليات الوطنية: تعلن عن آخر تطورات كورونا وكيفية توزعه جغرافياً على الأقضية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي:

– المتن 156 إصابة

– بيروت 133 إصابة

– كسروان 89 إصابة

– بعبدا 76 إصابة

– بشري 73 إصابة

– عكار 58 إصابة

– جبيل 52 إصابة

– زغرتا 44 إصابة

– عاليه 25 إصابة

– البترون 21 إصابة

– الشوف 20 إصابة

– طرابلس 19 إصابة

– المنية الضنية 18 إصابة

– صور 15 إصابة

– صيدا وضواحيها 15 إصابة

-بعلبك 15 إصابة

– زحلة 11 إصابة

– الكورة 8 إصابة

– النبطية 8 إصابة

– جزين 5 إصابة

– بنت جبيل 4 إصابة

– مرجعيون 2 إصابة

– الهرمل 1 إصابة

– راشيا 1 إصابة

فيما بدا لافتًا أنَّ مناطق البقاع الغربي – حاصبيا، لم تُسجِّل أي إصابة بفيروس كورونا.

Advertisements

وأشار التقرير الى أن 45% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 55%.

ويوضح التقرير أنه أُجري حتى اليوم الثلاثاء، 44731 فحص كورونا، 870 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم وحدهُ 11 إصابة جديدة (10 من المقيمين و 1 من الوافدين)، فيما أعلن التقرير أن 234 حالات تعافت من هذا المرض.

كما يُبيِّنُ التقرير أن الفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 25.75%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر.

ويُفيد التقرير ايضًا أنَّ 94% من الحالات التي ثبتت إصابتها بـ”كورونا” هي من الجنسية اللبنانية، وتليها الجنسيات الأثيوبية والفلسطينية.