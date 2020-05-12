لبنان | بعد موجة جنون الأسعار.. وزير الاقتصاد: أسعار المواد الغذائية ستنخفض خلال 3 أسابيع

خلال الأسبوع الماضي نظّمت فرق مراقبي مديرية حماية المستهلك بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، أكثر من مائة محضر ضبط خلال هذا الأسبوع، وقد شملت المخالفات بمعظمها ارتفاع اسعار المواد الغذائية وعدم الاعلان عن الأسعار.

أما اليوم فقد كشف وزير الاقتصاد راوول نعمة ان أسعار السلع الغذائية الاساسية ستنخفض في غضون 3 اسابيع، مشيراً إلى أنّه يجري العمل حالياً على تحديد السلع الغذائية الأساسية وتكلفتها السنوية لوضع برنامج بالتنسيق مع المصرف المركزي بهدف تأمين الدولار لشراء هذه السلع، بما يحول دون انقطاعها.

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وفي حديث مع الإعلامية راشيل كرم، قال إنّ سعر الصرف الذي سيتم شراء السلع به سيتحدد وفقاً للكلفة الإجمالية.

وأوضح أن المواطن سيستفيد من هذا الأمر على صعيدين:

الأول: السلع ستكون متوفرة دائما ولن تنقطع .

الثاني: سعر الصرف لن يكون بسعر السوق لكنه لن يكون 1500 ل.ل. أيضاً، بل سيكون بسعر مقبول، لافتاً إلى ان الوزارة لن تساعد على استيراد سلع موجودة أو مزروعة في لبنان.

وألمح نعمة إلى إمكانية تأمين الدولار بـ2500 أو 3000 أو 3500 ليرة، مؤكداً أنّ هذا الإجراء سيؤدي إلى انخفاض بسلع كانت أسعارها قد شهدت ارتفاعاً في الفترة الماضية.