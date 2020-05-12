لبنان | تعميم لوزير السياحة حول التعديل بالأسعار في المؤسسات السياحية والمطاعم

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وتوجّه وزير السياحة رمزي المشرفية في تعميم صادر عنه، إلى المؤسسات السياحية كافة والمطاعم التي ترغب بتعديل لوائح الأسعار المعتمدة لديها، بوجوب التقدم إلى وزارة السياحة بطلب لتصديق اللوائح الجديدة في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور التعميم في 12/5/2020.
وتشمل هذه المؤسسات: المطاعم، المقاهي، الحانات، صالات الشاي، المراقص، السناك، الفنادق، المؤسسات الموسمية، المنتجعات السياحية، المساكن السياحية والمخيمات المجهزة.
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