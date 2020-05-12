لبنان | الرئيس عون للممرضين والممرضات في يومهم العالمي: تحية الى ملائكة الرحمة

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وقال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، “تحية الى ملائكة الرحمة الذين نذكرهم كل يوم ونحيي جهودهم ووفاءهم لرسالتهم الانسانية ولقد عشنا معهم ولا نزال كفاحهم من اجل الاهتمام بمرضى فيروس كورونا على رغم المخاطر التي تتهددهم.

وشدد الرئيس عون على إعادة النظر بالترتيبات المتخذة وتشديد إجراءات الوقاية لمواكبة وباء كورونا لا سيّما وأنّ عدد الإصابات ارتفع بشكل مؤسف خلال الأيام القليلة الماضية ونتمنى على المواطنين الذين يتابعون الحجر المنزلي الالتزام بما هو مطلوب منهم تفادياً لاتخاذ إجراءات قانونية.

وشدد الرئيس عون في جلسة الحكومة على ضرورة اعادة النظر بالترتيبات المتخذة وتشديد اجراءات الوقاية لمواكبة وباء “كورونا”. وتمنى على المواطنين الذين يتابعون الحجر المنزلي الالتزام بما هو مطلوب منهم تفاديا لاتخاذ اجراءات قانونية

وانطلقت جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم على وقع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وحريق في أسعار السلع.