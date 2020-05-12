كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 مايو 2020 11:23 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وفي تفاصيل أحوال الطقس: الثلاثاء طقس ربيعي مشمس مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.

1- الحرارة ساحلاً بين 18 و27 درجة، بقاعا بين 10 و28 درجة وعلى الـ1000م بين 14 و25 درجات

2- الرياح شمالية25 كم/س

3- الرطوبة 55٪؜

4- الضغط الجوي 1017 hpa

5- الرؤية جيدة

6- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه 20 الأربعاء طقس ربيعي مشمس دافئ وحار مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين 19 و29 درجة. الخميس طقس ربيعي مشمس دافئ وحار مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين 19 و30 درجة. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | الحرارة تتخطى عتبة الـ30 درجة… استعدوا لأول موجة حر لهذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.