لبنان | “شهادات طبّية مزوّرة” قد تُعيد لبنان لدائرة الخطر

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مشيرة الى أن أحد القادمين من نيجيريا على متن طائرة “طيران الشرق الأوسط” لم تظهر نتائج الفحص الذي أجري له في المطار، وكان يحمل على ما يبدو شهادة صحية مزوّرة، فسُمح له بالذهاب الى منزله ما تسبّب بنقل العدوى الى ولده العنصر في الشرطة العسكرية الذي بدوره نقل العدوى الى زملائه وعددهم 13 عنصرا بالإضافة إلى 11 شخصا من أقاربه.
وسألت المصادر: “هل يمكن أن تمر هذه الحادثة مرور الكرام فيما بعض الدول العربية تتخذ إجراءات صارمة بحق من يتسبب بنقل العدوى تصل الى الحبس لعشر سنوات وبتغريمه مبالغ هائلة في حال وفاة أي شخص نقل العدوى اليه؟”.
وأكدت أن “هذا الموضوع لا يجب السكوت عنه، وأن وزير الصحة سيطرح هذه المسألة في جلسة مجلس الوزراء غداً الثلاثاء ليبنى على الشيء مقتضاه”،
ولفتت إلى أن “إقفال البلد 48 ساعة أو 72 ساعة قرار يتخذه مجلس الوزراء وليس وزير الصحة، لكن من الآن وحتى إتخاذ هذا القرار لا بد من مراقبة أوضاع المصابين للتأكد من شفائهم مع ما فرضته هذه الحالة من إجراءات وقائية لأكثر من عشرين محامٍ يتابعون قضايا في المحكمة العسكرية، بالإضافة الى القضاة والمحققين وبعض الموقوفين الذين سيخضعون جميعهم الى فحوص الـ PCR للتأكد من عدم إنتقال العدوى اليهم”
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