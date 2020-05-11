لبنان | بعد تأكد إصابة مواطن قدم إلى مركزها في خلدة.. هيئة أوجيرو تفعل بروتوكول الطوارئ

وأكَّدت في بيان أنه “تم إقفال المركز بعد تعقيمه وإخضاع الأجراء لفحص PCR والطلب منهم حجر أنفسهم وجميع المحيطين بهم 14 يوما. وفي حال أتت نتيجة الفحص إيجابية ستعلن الهيئة ذلك عبر الإعلام وستدعو المواطنين الذين قاموا بزيارة مركزها في خلدة أيام الأربعاء والخميس والجمعة إلى إبلاغ المعنيين في القطاع الصحي بالأمر ليصار إلى إجراء ما يلزم حفاظاً على سلامتهم”.

وأشارت هيئة أوجيرو الى أنها “لم ولن تتهاون يوماً بمكافحة هذا الوباء حرصاً على سلامة أبنائها وكافة المواطنين وهي من رفع شعار التصدي لكورونا مسؤوليتنا جميعاً.