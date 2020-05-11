لبنان | عودة: ملف التعيينات الارثوذكسية في عهدة عون… ارفعوا الغبن عن أبناء الطائفة

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور النائب الياس بو صعب، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، الذي عرض معه الاوضاع العامة في البلاد وعددا من الشؤون التي تهم طائفة الروم الارثوذكس، لا سيما لجهة دورها الوطني وحضورها في الادارات والمؤسسات العامة.

من جهته، أكد المطران عودة تقديره “لدور رئيس الجمهورية الوطني الجامع ولرؤساء المؤسسات الدستورية كافة”، مشددا على “اهمية مشاركة ابناء الطائفة الارثوذكسية في المواقع الادارية والوظيفية على اساس الخبرة والكفاءة ونظافة الكف”.

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واطلع المطران عودة الرئيس عون على مداولات الاجتماع الذي عقد في دار المطرانية في الاشرفية والذي صدر عنه بيان مكتوب بإجماع الحاضرين، اكد “وقوف الارثوذكس الى جانب خيار الدولة المدنية القائمة على اساس المواطنة الحقيقية والمساواة في الحقوق والواجبات، لا سيما وانهم لم يكونوا يوما طائفيين، الا انه والى حين قيام الدولة المدنية من حقهم المشاركة الفاعلة في بناء دولتهم عبر مناصب ادارية وقضائية وعسكرية”.

واعتبر المطران عودة ان “استبدال الموظفين الارثوذكس الكبار من دون سواهم من الموظفين، يجب ان يكون لأسباب وجيهة من دون ان يقع اي ظلم على احد منهم، خصوصا اذا كانوا من غير المرتكبين”.

وأوضح انه وضع “ملف التعيينات الارثوذكسية في عهدة الرئيس عون”، مطالبا بـ”رفع الغبن عن ابناء الطائفة الارثوذكسية”.