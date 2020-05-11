لبنان | إحياء البحث في سلة جديدة من التعيينات الإدارية… الوزير باسيل ودياب في صف واحد

وفي الوقت الذي تحدثت مصادر وزارية عن إحياء البحث في سلة جديدة من التعيينات الإدارية، التي تشمل مركز محافظ بيروت، بعد انتهاء ولاية انتداب المحافظ زياد شبيب من السلك القضائي وقرب انتهاء المهلة الممدّدة لانتداب القاضية فاطمة الصايغ عويدات من السلك عينه الى رئاسة مجلس الخدمة المدنية، يزور متروبوليت بيروت المطران الياس عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بناءً على طلب المطرانية.

ويعود سبب الزيارة لنقل الموقف الأرثوذكسي في شأن سلة التعيينات الأخيرة والتي تجاوزت حق الطائفة ببعض المواقع الإدارية، بعد تجاهل حصّة الطائفة في أحد المواقع الأساسية في التعيينات الأخيرة في مجلس الخدمة المدنية.

بالإضافة الى الترددات التي انتهت اليها قضية تعيين بديل من شبيب في محافظة بيروت، وتجاهل ملاحظات البطريركية الارثوذكسية ومطرانية بيروت، التي كانت تؤخذ في الاعتبار عند تعيين محافظ العاصمة.

وفي انتظار نتائج زيارة عودة لعون، لا يمكن التكهن بإمكان اجراء التعيين في جلسة مجلس الوزراء غداً من عدمه. ولكن معلومات راجت، تتحدث عن اصرار رئيس الحكومة ومعه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على تعيين الدكتورة بترا خوري في المحافظة. وهو اقتراح يرفضه آخرون، ويطرحون اسماء أخرى منها على سبيل المثال، القضاة مروان عبود او وهيب دورة او ايلي معلوف، وسط حديث عن احتمال وجود أسماء أخرى لها من يدعمها.