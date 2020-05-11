احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
حتى دفعت اعداد المصابين بالفيروس المستجد الوزير الى التغريد عبر حسابه على “تويتر” مؤكداً “إن القرارات التربوية الكبرى، لا سيما تلك المرتبطة بالصحة، تقارب بحكمة ومسؤولية، بعيدا عن كل شعبوية.
في ظل المستجدات المتسارعة، علينا جميعا عدم إضاعة البوصلة فأولادنا حاليا في المنازل. وفي الأيام الآتية، في ضوء التقارير الصحية، سنصدر ما يطمئن الجميع. أولادكم أولادي”. كلام المجذوب جاء بعد اعلان وزارة الصحة العامة تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 23 لمقيمين و13 حالة لوافدين، ليصل العدد الاجمالي للإصابات الى 845 حالة،
لبنان في دائرة الخطر بعدما تقدم مسافات طويلة في طريق العبور الى ما بعد مرحلة كورونا، بسبب التراخي في تطبيق اجراءات التعبئة العامة خلال الاسبوع الماضي، لذلك فإن لبنان على موعد بدءاً من الغد مع اجراءات صارمة في محاولة للسيطرة على الوباء ومنع انتشاره،
حيث أصدر وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بيانا أعلن فيه أنه تقرر منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات ما بين الساعة السابعة مساء ولغاية الساعة الخامسة فجرا من صباح اليوم التالي.
بعد فتح الشركات والمحلات ابوابها، وعودة اللبنانيين الى حياتهم الطبيعة، فإن بانتظارهم تشدد كبير باجراءات التعبئة العامة، وليس مستبعداً اصدار قرار جديد يفرض معاودة اغلاق جميع المؤسسات العامة والخاصة والعودة الى نقطة الصفر في مواجهة فيروس كورونا، حيث يتوقف الامر على اعداد المصابين التي ستظهر وتحدد الطريق الذي سيسلكه اللبنانيون للخروج من دائرة الخطر.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | المجذوب: في ضوء التقارير الصحية سنصدر ما يطمئن الجميع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.