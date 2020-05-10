لبنان | نقابة المحامين تعلن عن اتخاذ اجراءات وقائية جديدة للوقاية من فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 مايو 2020 03:20 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقالت في بيان: تعلم النقابة جميع الزميلات والزملاء بالتدابير الآتية:

١-اقفال مباني النقابة ودُورها صباح يوم الاثنين الواقع فيه ١١/٥/٢٠٢٠ بهدف تعقيمها.

٢- الإمتناع عن الحضور الى النقابة وقصور العدل والدوائر الرسمية الا للضرورة القصوى.

٣-اعادة التذكير بالزام كل شخص في النقابة بالتدابير الوقائية التالية:

أ- وجوب وضع الكمامة لاي شخص في النقابة (محام، مستخدم، زائر…)

ب- وجوب اعتماد مسافة السلامة ما بين الاشخاص

ج- عدم تواجد اكثر من شخصين داخل اي مكتب

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د- التزام جميع المستخدمين في النقابة بتدابير الوقاية والزام اي شخص يدخل مكاتبهم وقبل خدمته بالتدابير الوقائية

٤- وجوب المرور بنفق التعقيم الموضوع على مدخل النقابة والتوقف فيه عشر ثوان لضرورات التعقيم والسلامة.

٥- ان هذه التدابير ملزمة لجميع المحامين والمستخدمين والزائرين على السواء ولا قبول لاي استثناء بهذا الموضوع تحت اي مبرر او اي سبب

٦- ان هذه التدابير ملزمة لجميع الزميلات والزملاء في دور النقابة وفي المحاكم وفي الادارات الرسمية.

٧- هذا وقد تم اخضاع المحامين الذين راجعوا المحكمة العسكرية خلال الايام الاخيرة من الاسبوع الفائت لفحص الكورونا.

ونحن بانتظار النتائج المتوقع صدورها يوم غد.

٨- اعتماد تسهيلات وخدمات غرفة العمليات في نقابة المحامين لتفادي الاختلاط وتقديم الطلبات المختلفة.

٩- ان مسؤوليتنا هي في الحد من تفشي الكورونا وعدم الاستهتار بهذه التدابير”.