كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 مايو 2020 03:20 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وقالت في بيان: تعلم النقابة جميع الزميلات والزملاء بالتدابير الآتية:
١-اقفال مباني النقابة ودُورها صباح يوم الاثنين الواقع فيه ١١/٥/٢٠٢٠ بهدف تعقيمها.
٢- الإمتناع عن الحضور الى النقابة وقصور العدل والدوائر الرسمية الا للضرورة القصوى.
٣-اعادة التذكير بالزام كل شخص في النقابة بالتدابير الوقائية التالية:
أ- وجوب وضع الكمامة لاي شخص في النقابة (محام، مستخدم، زائر…)
ب- وجوب اعتماد مسافة السلامة ما بين الاشخاص
ج- عدم تواجد اكثر من شخصين داخل اي مكتب
د- التزام جميع المستخدمين في النقابة بتدابير الوقاية والزام اي شخص يدخل مكاتبهم وقبل خدمته بالتدابير الوقائية
٤- وجوب المرور بنفق التعقيم الموضوع على مدخل النقابة والتوقف فيه عشر ثوان لضرورات التعقيم والسلامة.
٥- ان هذه التدابير ملزمة لجميع المحامين والمستخدمين والزائرين على السواء ولا قبول لاي استثناء بهذا الموضوع تحت اي مبرر او اي سبب
٦- ان هذه التدابير ملزمة لجميع الزميلات والزملاء في دور النقابة وفي المحاكم وفي الادارات الرسمية.
٧- هذا وقد تم اخضاع المحامين الذين راجعوا المحكمة العسكرية خلال الايام الاخيرة من الاسبوع الفائت لفحص الكورونا.
ونحن بانتظار النتائج المتوقع صدورها يوم غد.
٨- اعتماد تسهيلات وخدمات غرفة العمليات في نقابة المحامين لتفادي الاختلاط وتقديم الطلبات المختلفة.
٩- ان مسؤوليتنا هي في الحد من تفشي الكورونا وعدم الاستهتار بهذه التدابير”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نقابة المحامين تعلن عن اتخاذ اجراءات وقائية جديدة للوقاية من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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