لبنان | توقعات الأرصاد الجوية: الطقس صيفي طيلة الأسبوع المقبل… والحرارة قد تلامس الـ30

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 مايو 2020 03:20 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 10 مايو 2020 03:20 مساءً - مشاركة

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تفاصيل طقس اليوم:

طقس مستقر مع تشكل ضباب على الجبال وارتفاع محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٦ و ٢٣ درجة

١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٣ درجة، بقاعا بين ٩ و ٢١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و ١٨ درجات

٢- الرياح جنوبية غربية ٢٠ كم/س

٣- الرطوبة ٧٥٪

٤- الضغط الجوي ١٠١٦ hpa

٥- الرؤية جيدة

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠

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طقس الأيام المقبلة:

الإثنين: طقس ربيعي مشمس مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ١٦ و ٢٤ درجة

الثلاثاء: طقس ربيعي مشمس دافئ وجاف مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٥ درجة

الأربعاء: طقس ربيعي مشمس دافئ وجاف مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٧ درجة.