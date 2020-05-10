احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
تفاصيل طقس اليوم:
طقس مستقر مع تشكل ضباب على الجبال وارتفاع محدود بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٦ و ٢٣ درجة
١- الحرارة ساحلاً بين ١٦ و ٢٣ درجة، بقاعا بين ٩ و ٢١ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و ١٨ درجات
٢- الرياح جنوبية غربية ٢٠ كم/س
٣- الرطوبة ٧٥٪
٤- الضغط الجوي ١٠١٦ hpa
٥- الرؤية جيدة
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠
طقس الأيام المقبلة:
الإثنين: طقس ربيعي مشمس مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ١٦ و ٢٤ درجة
الثلاثاء: طقس ربيعي مشمس دافئ وجاف مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ١٨ و ٢٥ درجة
الأربعاء: طقس ربيعي مشمس دافئ وجاف مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٧ درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | توقعات الأرصاد الجوية: الطقس صيفي طيلة الأسبوع المقبل… والحرارة قد تلامس الـ30 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.