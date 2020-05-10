لبنان | بالفيديو: تعبئة، تحريض ودعوة الى الصدام في افطار تيار المستقبل بمدينة بيروت!

وقد القى محي الدين دمشقية خطابا دعى فيه الى المصالحة مع عدو المستقبل اللدود نهاد المشنوق موحياً الى الحاجة الى توحيد القوى لصد “المنتدى” هو التيار الآتي بقوة الى بيروت والمناطق والذي يلاقي تعاطفاً شعبيا كبيرا في الساحة السنية والمدعوم من بهاء الدين رفيق الحريري.

الا ان الرسالة الاوضح في التعبير عن الاستعداد للمعركة والدعوة الى التعبئة وتقديم التضحيات في سبيل “زعيم الأمة” كانت من العميد المتقاعد محمود الجمل الذي استرسل في الوصف عن بطولات شبان “المنطقة” ودعاهم الى التحضر للخطر الآتي من بعيد.

هذا وقال مصدر الى المنتدى الاخباري ان الافطار حمل أكثر من رسالة، سياسية تجاه المشنوق عبر مد اليد إليه والتحالف معه لمواجهة بهاء، وعسكرية تحمل في طياتها تهديدا مباشرا باستعمال القوة في حال حاول بهاء الحريري “دون تسميته” الانتشار والتقدم شعبيا في مناطق نفوذ المستقبل.

وقد علم المنتدى الاخباري أن حضور بعض الاسماء اللافتة ابتداء من طارق الدنا المسؤول العسكري في منطقة قصقص والاخوين قويدر الذين يترأسان مجموعات تقدر بـ 400 شاب مدربون تدريباً عسكريا يبسطون سيطرتهم على ما يعرف ب”زاروب الديك” القريب من جامع الدنا في صبرا ويعتبرون رأس حربة تيار المستقبل في بيروت، بالاضافة الى الخطاب الناري الذي القي خلال الحفل لا يوحي الا ان الصدام آت لا محالة.