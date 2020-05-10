لبنان | بعد تأكيد إصابة بـ “كورونا” في عرمون .. بلدية الشويفات تعلن إجراءات وقائية لمواجهة الفيروس

وفي التطورات، وبعد تأكيد وجود إصابة بالفيروس في بلدة عرمون، أوضح المكتب الإعلامي لبلدية ​مدينة الشويفات​ انه في اطار الخطة التي وضعتها خلية الأزمة لمواجهة ​فيروس كورونا..

وبعد التبليغ عن إصابة شخص بالفيروس وهو من سكان ​عرمون​ ونجله يشغل محل تجاري في دوحة الشويفات قرب جامع الأزهر، توجهت الفرق المختصة للمحلة وتم أخذ إجراءات وقائية لأشخاص مخالطين للمصاب وهم من الموظفين في المحل،

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وذلك من خلال الإلتزام ب​الحجر المنزلي​ لجميع المخالطين تمهيداً لإجراء فحوصات PCR، وجرى إغلاق المحل بعد تعقيمه وتعقيم محيطه. كما طلب ممن تواصل واحتك بالمصاب حجر نفسه والإلتزام داخل بيته والتواصل مع البلدية لاجراء الفحوصات اللازمة.

وأكد المكتب الإعلامي أن الخلية على جهوزية تامة ومتابعة دائمة لكل المستجدات الصحية، وأنها ستبقى العين الساهرة على صحة سكان المدينة وابنائها، وأنها تتابع حالياً الوافدين الى نطاقها من السفر والمحجورين تبعاً لأصول الحجر، مشيراً إلى خطورة المرحلة في ظل ظهور أعداد جديدة من الإصابات على صعيد الوطن، لا سيما بين الوافدين، متمنياً على الجميع الالتزام بالإحتياطات والإجراءات الوقائية للمرحلة القادمة لتفادي أية مخاطر، حتى انتهاء حالة التعبئة العامة في ​لبنان​.

وشدد المكتب على ضرورة الرجوع الى المراجع المختصة والموثوقة في تداول الأخبار، نظراً لدقة الوضع الراهن ومنعاً من إثارة القلق والهلع فيما بين المواطنين.