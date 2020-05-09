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فبعدما أظهرت فحوص PCR التي اجريت لعدد من عناصر الشرطة العسكرية في الساعات الأخيرة في مقر المحكمة العسكرية أن نتائج 13 منهم إيجابية.
أعلنت بلدية مجدل عنجر أنه بعد الإشتباه بحالتي كورونا من البلدة للرقيب خ. م. ج. والجندي م. ن. ش. ، أجريت فحصوات الـ PCR الخاصة بفيروس كورونا وقد جاءت نتائج الفحوصات إيجايبة، ما دفعها الى الطلب ممن تواصل واحتك بالشابين حجر نفسه والإلتزام داخل بيته والتواصل مع البلدية لاجراء الفحوصات اللازمة.
وكأن الموجة الثانية من فيروس كورونا تطل برأسها على لبنان، وذلك بعد تخفيف اجراءات التعبئة العامة وخروج الناس الى الشوارع بكثافة، ما يدق ناقوس الخطر ويدعو للقلق من الأيام القادمة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | اصابتان بـ “كورونا” في مجدل عنجر تدقّان ناقوس الخطر من الفيروس المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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