لبنان | التقرير اليومي لـ “مستشفى الحريري”: 3 إصابات جديدة اليوم ولا حالات حرجة

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 مايو 2020 10:17 مساءً - مشاركة

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

جاء ذلك في التقرير اليومي للمستشفى عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، والذي نص على الآتي:

– أجرى المستشفى 230 فحصا مخبريا، جاءت نتيجة 3 حالات إيجابية وباقي الفحوصات سلبية.

– بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 16 إصابة.

– تم استقبال 13 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

Advertisements

– لا تسجيل لحالات شفاء جديدة وما زال مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 160 حالة شفاء.

– تم إخراج 3 إصابات بفيروس كورونا من المستشفى إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا وابلاغها بالتدابير والارشادات كافة المتعلقة بالحجر المنزلي.

– إن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة.

لمعرفة عدد الإصابات على الأراضي اللبنانية كافة يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.​