لبنان | ميليشيا “حزب الله” تمنع المواطنين من الدخول إلى المتن!

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
في محاولة لفهم ما يدور وسبب اقفال الطريق حاول عدد من المواطنين الاقتراب الا انهم منعوا من قبل العناصر الحزبية الذين يرتدون ثيابا مدنية ولا يضعون اي اشارة تابعة لاي جهاز امني ومع ذلك تم التعرف على هويتهم من قبل ابناء المنطقة.
لا يكتفي “حزب الله” بالسيطرة على مفاصل الدولة اللبنانية، بل يقوم بكل ما في وسعه لاظهار قوته على الارض، سواء داخل “جزيرته” في الضاحية الجنوبية ومربعاته الامنية، او من خلال 7 ايار، وكذلك في الجامعات حيث يفرض “حكم الامر الواقع” وحكم “شريعته” بمنع الاغاني ومظاهر الاحتفال لاسيما في فروع الجامعة اللبنانية التي يسيطر عليها، كذلك من خلال ارسال بلطجيته لضرب الثوار واحراق خيمهم وغيرها الكثير.
ما حصل اليوم في المتن يجب الا يمر مرور الكرام، ويجب ان يواجه لتوقيف ميليشيا الحزب عن امعانها في التطاول على المواطنين وحقوقهم، كي لا تستباح مناطق اخرى من لبنان ويحقق”حزب الله” اهدافه بالسيطرة على البلد منطقة تلو الاخرى.
Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 215
Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 215
Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 216
Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 217
Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 218
Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 218
Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 219
Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 220
Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 221
Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 222
Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 223
Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 224
Notice: Undefined index: HTTP_USER_AGENT in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/call-to-action-for-pwa/admin/admin.php on line 225
أضف موقعنا لقائمة البرامجإضافة×
Install this راديو صوت بيروت إنترناشونال on your iPhone and then Add to Home Screen
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ميليشيا “حزب الله” تمنع المواطنين من الدخول إلى المتن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.