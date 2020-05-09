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وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 11 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية (منها 10 من بين المخالطين)، وحالتين بين الوافدين من السنغال والكويت”، لافتةً إلى أنّه “لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية”.
وذكرت الوزارة “أنّها أجرت 1300 وفحصَي “كورونا” للمقيمين، و15 فحصًا للوافدين عند الوصول”
من جهته أعلن وزير الصحة حمد حسن في حديث تلفزيوني أنه “إذا بقيت نتائج إصابات فيروس كورونا مرتفعة سأطلب من مجلس الوزراء إقفال البلد 48 ساعة”.
وأشار الى ان اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا قررت تخفيض عدد الرحلات في المرحلة الثالثة من إعادة المغتربين.
وفي المحكمة العسكرية أفادت مصادر طبية مطلعة أن خمسة عناصر من الجيش اللبناني، يؤدّون خدمتهم في المحكمة العسكريّة ببيروت، قد أصيبوا بفيروس كورونا.
وذكرت المصاددر أن أحد العسكريين الذي يخدم في سرية شرطة المحكمة العسكرية تبين انه مصاب بفيروس كورونا ونقل العدوى الى عدد كبير من زملائه العسكريين.
جنوباً، أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور انها وبالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الأحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول، تواكب المرحلة الثانية من عودة المغتربين، وذلك من خلال تزويد البلديات بأسماء الأهل القادمين ومتابعة نتائج الـPCR الخاص بهم، من ثم الإشراف على عملية نقلهم الى قراهم ومدنهم ومتابعتهم أثناء حجرهم من خلال زيارات مستمرة.
كما أعلنت أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبه بها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.
وتوجهت الى جميع القاطنين في قضاء صور ناصحة إياهم “الاستمرار بالالتزام التام بالتعبئة العامة بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة“.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة تسجل 13 إصابة جديدة.. والوزير يحذر: سأطلب إقفال البلد 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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