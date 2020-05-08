لبنان | تجمع المطاحن في لبنان: المطاحن تتشدد في تسليم الدقيق الى الافران والتجار

“تناقلت وسائل اعلامية معلومات عن تهريب كميات من الطحين اللبناني الى سوريا عبر المعابر غير الشرعية، يهم تجمع المطاحن ان يؤكد ان المطاحن تلتزم بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء ، و تتشدد في تسليم الدقيق الى الافران والتجار لتوزيعها على المناطق اللبنانية كافة بشكل تتوفر فيه هذه المادة في كل المناطق والقرى اللبنانية دون استثناء .

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كما تسعى هذه المطاحن بكل ما لديها من قدرة الى ضبط التجار الذين تعتمدهم في هذه العملية لعدم تهريب اية كمية الى الخارج ، حرصا منها على المال العام وبالتالي على تأمين الطحين الى جميع الافران لصناعة الخبز وللاستعمال المنزلي في البلدات اللبنانية كافة .

ان تجمع المطاحن غير قادر على مراقبة كل التجار المنتشرين في لبنان وسط الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد ، فالرقابة منوطة بالاجهزة المولجة ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية .

وعليه ، يعلن التجمع تعاونه مع وزارة الاقتصاد والتجارة للعمل يدا واحدة للمحافظة على توفير الطحين للسوق المحلية ومنع التهريب وفق القدرة المتاحة له”.