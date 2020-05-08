لبنان | تجمع المطاحن في لبنان: المطاحن تتشدد في تسليم الدقيق الى الافران والتجار

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“تناقلت وسائل اعلامية معلومات عن تهريب كميات من الطحين اللبناني الى سوريا عبر المعابر غير الشرعية، يهم تجمع المطاحن ان يؤكد ان المطاحن تلتزم بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء ، و تتشدد في تسليم الدقيق الى الافران والتجار لتوزيعها على المناطق اللبنانية كافة بشكل تتوفر فيه هذه المادة في كل المناطق والقرى اللبنانية دون استثناء .
كما تسعى هذه المطاحن بكل ما لديها من قدرة الى ضبط التجار الذين تعتمدهم في هذه العملية لعدم تهريب اية كمية الى الخارج ، حرصا منها على المال العام وبالتالي على تأمين الطحين الى جميع الافران لصناعة الخبز وللاستعمال المنزلي في البلدات اللبنانية كافة .
ان تجمع المطاحن غير قادر على مراقبة كل التجار المنتشرين في لبنان وسط الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد ، فالرقابة منوطة بالاجهزة المولجة ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية .
وعليه ، يعلن التجمع تعاونه مع وزارة الاقتصاد والتجارة للعمل يدا واحدة للمحافظة على توفير الطحين للسوق المحلية ومنع التهريب وفق القدرة المتاحة له”.
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