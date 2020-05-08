كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

Notice: Undefined index: tag in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/better-adsmanager/includes/libs/better-framework/content-injector/bf-content-inject.php on line 465 : Undefined index: tag inon line وقسمت الحالات على الشكل التالي: 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا من بين المقيمين خلال الـ24 ساعة الماضية. Advertisements 6 إصابات أخرى من بين الوافدين خلال الـ24 ساعة الماضية وحالة وفاة واحدة. 223 حالة شفاء وعدد الوفيات: 26. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “وزارة الصحة”: 12 إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.