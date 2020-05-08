لبنان | عون في اليوم العالمي للصليب الأحمر: من واجبنا التضامن ومد يد المساعدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأطلق الصليب الأحمر اللبناني لمناسبة الثامن من أيار اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر وككل عام، الحملة المالية السنوية وذلك من خلال كلمة توجّه فيها رئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي بالشكر للذين ساندوا الجمعية ودعا إلى مواصلة الدعم والمساندة. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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