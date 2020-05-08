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لبنان | وزير الصحة: لاستعداد دور الحضانة استقبال الأطفال في حزيران المقبل

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة

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وأصدر حسن قراراً ينظم عملية فتح دور الحضانة بحيث تفتح إدارات دور الحضانة حصراً في 11 أيار لإنجاز أعمال الاستعداد اللوجستي لاستقبال الأطفال في شهر حزيران المقبل.

وشدد القرار على ضرورة تقيد دور الحضانة الخاصة بالإرشادات المدرجة على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة العامة وتنفيذها قبل إعادة الفتح.

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كما لفت القرار إلى أن دور الحضانة ستخضع للرقابة عبر كشوفات ميدانية وزيارات مفاجئة للتأكد من تطبيق جميع الشروط والارشادات بهدف الحفاظ على السلامة العامة وصحة الأطفال في دور الحضانة.

وبعد تسجيل 34 اصابة جديدة بفيروس ، 33 منها للوافدين، علق وزير الصحة حمد حسن على عودة الارتفاع بعدد الاصابات قائلاً، “تسجيل حالات كورونا في صفوف الوافدين يدفعنا لاتخاذ تدابير جديدة من نقطة الصفر لتتبع الحالات ومنع انتشار الوباء مجدداً”.

وأضاف حسن، “نعوّل على ضمير الوافدين لحماية المجتمع المحيط بهم والالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة والسلطات المعنية والرحلات لن تتوقف”.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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