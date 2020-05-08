لبنان | المجذوب: إفادات لتلاميذ الشهادة المتوسطة… والتدريس حضورياً ابتداء من 28 أيار

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقال المجذوب، “في هذه الظروف الاستثنائية كافحنا فيروس كورونا من داخل صفوفنا وعندما أحسسنا بأن الخطر ازداد أقفلنا المؤسسات التعليمية”.

وأضاف، “صحيح أننا لم نستطع الوصول إلى كل بيت ولكن استطعنا ابقاء تلامذتنا بجو الدرس”.

وأكد أن التعلّم عن بعد لن يكون بديلاً عن المدارس وبعد أن أصبح الوضع إيجابيا في لبنان أصدر مجلس الوزراء قراراً بإعادة فتح المؤسسات وأبواب المدارس لصفوف الشهادات ابتداءً من 25 أيار وبعدها في 7 حزيران للصفوف الباقية.

Advertisements

ورأى أن الجامعات وصفوف الشهادات في التعليم العام والتعليم المهني والتقني والشهادة المتوسطة ضمنا تعاود التدريس حضوريا ابتداء من 28 ايار ويمكن التدريس 6 أيام في الاسبوع عند الحاجة.

ولفت إلى أن المواد تقسّم في الشهادة الثانوية بفروعها الـ4 الى مجموعتين الأولى إلزامية والثانية اختيارية كي يتم الاختيار منها والدورة الأولى تجرى في النصف الثاني من آ مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأعلن المجذوب أن تلاميذ الشهادة المتوسطة سيمنحون إفادات إذا كانت أسماؤهم واردة ومبررة في اللوائح الإسمية ولن تلغى الامتحانات للطلبات الحرة في هذه الشهادة وتجرى دورة واحدة لهم في النصف الثاني من آب.

ولفت الى انه من السيناريوهات المقترحة تقسيم الثانويات الى قسمين، 3 ايام لكل قسم، على ان يستكمل التعليم عن بعد، وبعدها يأخذ الطلاب شهرين عطلة صيفية ونستكمل بعدها العام الدراسي العام المقبل.