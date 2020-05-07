لبنان | وزير التربية يقترح إلغاء الشهادة الرسمية

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وقال من السراي الحكومي، “اقترحت خلال جلسة اليوم الغاء الشهادة الرسمية او الشهادات الفنية وغداً سأغوص أكثر في التفاصيل خلال مؤتمر صحفي”.

وكشفت معلومات صحفية عن توجه بعد ظهر اليوم الحكومة اللبنانية لإعلان إلغاء امتحانات الشهادة المتوسطة (البروفيه).

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وأكد المجذوب سابقاً، انه “ما دام الوضع الصحي بحسب وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية مقبولا، فان انهاء العام الدراسي ليس مطروحا بل ان المطروح هو استكماله واعطاء الافادات غير مطروح الا اذا فرضت الظروف ذلك فستكون الافادات أبغض الحلال”.

وعن امكان اعفاء طلاب الشهادة المتوسطة (البريفيه) من الامتحانات الرسمية، اعتبر سابقاً ان “وضع هذه الشهادة خاص وبعض القوانين اللبنانية يلحظ شهادة البريفيه لبعض الوظائف، في الماضي من اعطي الافادة واجهته مشاكل في التوظيف”.

ولا يزال مصير العام الدراسي والمدارس الخاصة والطلاب مهددا في ظل عدم وجود رؤية واضحة عند الحكومة وعند وزير التربية خاصة لإيجار حلول علية ومنطقية تحاكي الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد وتحفظ هيبة العام الدراسي.