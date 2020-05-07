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وأضاف في حديث مع الصحفيين، “لا أندم على عدم المشاركة في اجتماع بعبدا وننتظر النتيجة لأن الناس ملّت من الأقوال”.
وتابع الحريري، “بالنسبة للـ90 مليار التي استدانتها الدولة هل صرفتها البنوك أم مصرف لبنان؟ دعونا لا نزيح عن الحقيقة، لأنه يجب ان نجد حلولاً لمشاكل البلد لا أن نفتعل مشاكل جديدة”.
وعبّر الحريري عن ارتياحه لموقفه من اجتماع بعبدا والناس تريد أفعالا لا أقوالا ويجب بدء اللقاءات بسرعة مع الـ IMF للنهوض بالبلد أما استمرار النقاش في بعبدا فهو التفاف على الطائف ويجب أن تناقش بمجلس النواب وعندما حضرنا حوارات في بعبدا كنا هناك لمواجهة الفتنة، لافتاً إلى انه مستعد للمحاسبة ولكن غيره ليس مستعداً ليتحاسب عن شيء.
واشار إلى ان “11 سنة ووزارة الطاقة بعهدة التيار الوطني الحر وهو اليوم بريء من ملف الفيول المغشوش ويريد تغطية عجز الكهرباء بتفاهات باخرة وكأن هذا الهدر كله سببه هذا الملف في وقت جبران باسيل وغيره من وزراء التيار هم من وقعوا على هذه العقود”.
وقال، “لن اصعد الى بعبدا ولن التقي الرئيس عون، وليس لدي مشكلة مع أحد وليس هناك وساطة كما يشاع ولسنا بحاجة لها”.
07 أيار
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | لا أندم على عدم المشاركة في اجتماع بعبدا… الحريري: لن التقي الرئيس عون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.