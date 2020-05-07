لبنان | توقيف ستة صرّافين مخالفين بينهم “إيراني” في الضاحية الجنوبية وختم محالهم بالشمع الأحمر

في إطار ملاحقة الأشخاص الذين يقومون بأعمال الصيرفة بصورة غير شرعية، ومن دون حيازتهم على ترخيص قانوني، أوقف عناصر مفرزة سير الضاحية الجنوبية في وحدة الدرك الإقليمي، ستة أشخاص بهذا الجرم، وهم كل من:

– ح. ج. (مواليد 1974، لبناني)

– ق. أ. (مواليد 1961، إيراني)

– ا. ج. (مواليد 1964، لبناني)

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– ط. أ. (مواليد 1963، إيراني)

– م. م. (مواليد 1951، لبناني)

– أ. د. (مواليد 1987، لبناني)

كما جرى -بناءً على إشارة القضاء المختص- ختم أربعة محال صيرفة بالشّمع الأحمر، اثنان منها لدى صاحبيهما ترخيص قانوني من مصرف لبنان، لكنهما خالفا القرار المتعلّق بالتقيّد بسعر محدّد لصرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية الصادر عن المصرف المركزي، ومحلّين لبيع الألبسة تجري بداخلهما أعمال الصيرفة بصورة غير قانونية، وضُبطت مبالغ من العملتين اللبنانية والأميركية.

أودع الموقوفون مع المضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم