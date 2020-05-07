لبنان | حمد حسن: تسجيل حالات “كورونا” يدفعنا لاتخاذ تدابير جديدة من نقطة الصفر

وسجلت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، “تسجيل 34 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 784 حالة”.وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل حالة إصابة واحدة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و33 حالة بين الوافدين من كلّ من نيجيريا، قطر، الإمارات والسعودية”.

ولفتت إلى أنّه “تمّ تسجيل 5 حالات شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 220. في حين لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية”.

وذكرت الوزارة أنّها “أجرت 1300 وفحصَي “كورونا” للمقيمين، و6748 فحصًا للوافدين عند الوصول”.