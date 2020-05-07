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وسجلت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، “تسجيل 34 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 784 حالة”.وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل حالة إصابة واحدة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و33 حالة بين الوافدين من كلّ من نيجيريا، قطر، الإمارات والسعودية”.
ولفتت إلى أنّه “تمّ تسجيل 5 حالات شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 220. في حين لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية”.
وذكرت الوزارة أنّها “أجرت 1300 وفحصَي “كورونا” للمقيمين، و6748 فحصًا للوافدين عند الوصول”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | حمد حسن: تسجيل حالات “كورونا” يدفعنا لاتخاذ تدابير جديدة من نقطة الصفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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