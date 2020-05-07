لبنان | وزارة الصحة العامة: 34 إصابة جديدة ترفع العدد الى 784 حالة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 7 مايو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك عدد الحالات الجديدة التي سجلت بين المقيمين خلال 24 ساعة الماضية: 1 عدد الحالات الجديدة التي سجلت بين الوافدين خلال 24 ساعة الماضية: 33 عدد الحالات مع شفاء مخبري: 220 عدد التراكمي للوفيات منذ 21 شباط: 25 المصدر الوكالة الوطنية للإعلام صوت بيروت

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