لبنان | تسجيل إصابات جديدة بـ “كورونا” في عبرين البترونية وفي بلدة جديدة القيطع العكارية

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وقد تم نقل المصاب الى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا للمعالجة. وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس في عكار حتى الان الى 27 اصابة.

وحضر 9 اشخاص من افراد عائلة المصاب والمخالطين له الى المستشفى وتم اخذ عينات منهم لاختبار الـ PCR، والزموا جميعا الحجر الوقائي في انتظار نتائج الفحوص.

و في قضاء البترون ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 19 إصابة، بعد صدور نتيجة إيجابية لشابة عشرينية من بلدة عبرين.

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ويذكر الشابة لم تكن تشعر بأي عوارض بادرت إلى اجراء الفحص كونها تعمل في مختبر، فظهرت أن نتيجة الـPCR إيجابية.

وقد تم نقل الشابة إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت للمعالجة.

وفي الحديث عن موجة “كورونا” الثانية أعربت مصادر طبية لـ “الأنباء” عن خشيتها من تزايد اصابات كورونا في صفوف المغتربين العائدين، خاصة مع إنتهاء المرحلة الثانية وبدء المرحلة الثالثة في 14 أيار الجاري بعد تسجيل سبع إصابات بين العائدين من سيراليون والحديث عن إصابات بين القادمين من نيجيريا.

وتوقعت المصادر ان تكون المرحلة الثانية من تفشي وباء كورونا أصعب من المرحلة الأولى التي أمكن السيطرة عليها وانحسارها بشكل فاعل، وذلك بسبب إجراءات رفع الحجر الذي قد يؤدي الى عدم التقيد باجراءات الوقاية.