كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 مايو 2020 07:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وذكر التقرير، أن “عدد الاصابات بالفيروس بلغ 750، بعد تسجيل9 حالات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية”، و أشار إلى “ارتفاع عدد الوفيات الى 25″، كشف التقرير، أن “عدد حالات الشفاء من الفيروس بلغ 213”. وجاء توزيع الإصابات على الأقضية وفقًا للآتي: المتن 150

بيروت 113

كسروان 85

بشري 71

بعبدا 62

جبيل 50

زغرتا 41

عكار 26

البترون 19

الشوف 19

عاليه 18

المنية الضنية 16

طرابلس 15

صور 14

صيدا 13

بعلبك 11

بنت جبيل 4

زحلة 4 قيد التدقيق من وزارة الصحة 3

النبطية 3″. وللإطلاع على التقرير كاملًا إضغط على الرابط التالي اضغط هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تقرير غرفة العمليات الوطنية اليومي بشأن “كورونا”: الإصابات تبلغ 750 بعد تسجيل9 حالات جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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