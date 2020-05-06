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وستنقل الحالة المصابة إلى المستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي عوارض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.
وأوضحت وزارة الصحة أنه ستتم إعادة الفحوص لستة من الركاب الذين كانوا على متن الرحلة التي وصلت من قطر.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة العامة: تسجيل حالة إيجابية مصابة بـ”كورونا” على رحلة الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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