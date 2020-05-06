لبنان | وزارة الصحة العامة: تسجيل 25 حالة إيجابية بـ”كورونا” في رحلة نيجيريا

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وعليه سيتم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي اعراض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.

أما الرحلة التي وصلت من قطر فلم تسجل على متنها أي إصابة وأتت نتائج فحوص الركاب جميعا سلبية.