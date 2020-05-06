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وعليه سيتم نقل الحالات المصابة إلى المستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة وسيحال من تظهر عليه أي اعراض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.
أما الرحلة التي وصلت من قطر فلم تسجل على متنها أي إصابة وأتت نتائج فحوص الركاب جميعا سلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة العامة: تسجيل 25 حالة إيجابية بـ”كورونا” في رحلة نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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