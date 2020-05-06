لبنان | البيان الختامي للقاء الوطني المالي: لوضع برنامج عمل لخطة التعافي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 مايو 2020 04:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 6 مايو 2020 04:17 مساءً - مشاركة

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ورحب المجتمعون بالخطة واعتبروا ان الخطة هي بمثابة إطار عام يتكوّن من عدة محاور ترتكز على إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المالية العامة توازيها خطة لتحفيز ونمو القطاعات الانتاجية الاقتصادية وخطة لشبكة الأمان الاجتماعي.

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وأكد المجتمعون وبغية استعادة الثقة على المستويات كافة يتوجب وضع برنامج عمل لهذه الخطة، يتضمن إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية وآليات لمعالجة ثغرات متراكمة واقرار اصلاحات بنيوية وهيكلية ووضع خطة لمعالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع الأسعار.

وطالب المجتمعون المجتمع الدولي والصناديق والمؤسسات الدولية المالية الوقوف إلى جانب لبنان في تحمّل أزماته المتراكمة التي يعاني منها.

وكان لافتاً اعتراض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على البيان.