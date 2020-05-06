احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وورد في حيثيات القرار أن شهاب يعمل في مجال التجارة واستيراد البضائع والمقاولات، وأنه طلب من البنك تحويل حوالات الى الشركات التي يتعامل معها في الخارج، وقد ترتبت عليه فواتير مستحقة من جراء رفض البنك تمويل المبالغ التي طلبها، كما رفض تمويل تكاليف إنشاء مشروع سكني للمستدعي في بلدة طيردبا.
واعتبر القرار أن تمنع البنك عن تحويل المبالغ المطلوبة من المستدعي عرض علاقاته مع الشركات وسمعته لضرر جسيم.
وألزم القرار المصرف بتحويل مبلغ 40,825 يورو من حساب المستدعي وخمسة الآف دولار لزوم سداد الفواتير المستحقة.
وليست هذه المرة الأولى التي يصدر فيها قرار قضائي بمنع رئيس بنك من السفر.
فقد كانت كانت المرة الأولى في السابع والعشرين من الشهر الماضي عندما أصدر أيضاً القاضي محمد مازح قرارا معجل التنفيذ على أصله قضى بمنع سفر رئيس وأعضاء مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان والمهجر وكلف المديرية العامة للأمن العام بتنفيذه بشكل فوري، على خلفية الإستدعاء المقدم من المحامي حسن بزي بوكالته عن السيد حسن مغنية
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | القضاء يمنع رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك بيبلوس من السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.