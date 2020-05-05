لبنان | مستشفى رفيق الحريري: 149 حالة شفاء واصابة جديدة و5 في العزل ولا حالات حرجة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:18 مساءً - مشاركة

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صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19 وجاء فيه: “أجرى المستشفى 430 فحصا مخبريا، تم تسجيل إصابة واحدة إيجابية وباقي الفحوصات سلبية.

بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 5 إصابات.

تم استقبال 10 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفيات أخرى.

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تماثلت 7 حالات للشفاء من فيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص ال PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض.

بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 149 حالة شفاء.

إن جميع المصابين بفيروس كورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة.

لمعرفة عدد الإصابات على كافة الأراضي اللبنانية يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة”.