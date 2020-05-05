لبنان | الخارجية اللبنانية تستدعي السفير الألماني لتفسير قرار برلين حول حزب الله

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وقال مكتب وزير الخارجية إن الوزير أكد على أن “حزب الله مكون سياسي أساسي في البلاد ويمثل شريحة واسعة من الشعب وجزء من البرلمان”.
واستدعي السفير الألماني بعد أن اتهم الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ألمانيا أمس الاثنين بالإذعان للضغط الأميركي.
وصنفت ألمانيا حزب الله المدعوم من إيران منظمة إرهابية في تحرك لطالما دعت إليه إسرائيل والولايات المتحدة.
ونددت إيران بالتحرك الألماني بينما حثت إسرائيل الدول الأخرى أعضاء الاتحاد الأوروبي على اتخاذ تحرك مماثل.
ويصنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله منظمة إرهابية. وأصدرت بريطانيا تشريعاً في شباط العام الماضي قبل أن تنسحب من الاتحاد الأوروبي يصنف حزب الله منظمة إرهابية.
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