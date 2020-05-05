لبنان | السائقون العموميون في طرابلس ينفذون احتجاجاً على منعهم من العمل

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وذلك احتجاجا على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الصعبة التي وصلوا اليها، ورفضا لمنع الباصات من العمل.

وتحدث نقيب السواقين في الشمال شادي السيد، فقال: “لقد وصلنا إلى طريق مسدود فقطعنا الطريق منذ الصباح ونريد بادء ذي بدء ان تعود باصات الـ 32 راكبا “الروزا” الى العمل وطبعا بشروط التعبئة فرفاقنا منذ تشرين والثورة وهم بلا عمل.

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ثم أننا وعدنا أن يصار الى إعفائنا من الميكانيك ورسوم المعاينة للعام 2020 وحتى الآن لم يصدر أي قرار بذلك. والاربعمئة ألف، وبعد الإذلال، دفعت فقط لأقل من ثلاثين بالمئة من السائقين.

ونريد ان نسأل وزير الداخلية عن صحة المعلومات التي تشير الى تغطية السيارات الخصوصية الذين يعملون من دون رقيب. إننا نسأل: أين الحكومة؟ فنحن لا نحظى منها إلا بالقرارات.

واليوم يوجهون الدعوة للقاء سياسي في القصر الجمهوري بينما نريد منهم أن ينزلوا الى الشارع ويطلعوا على أوضاع الناس ومأساة السائقين .نحن نزلنا لنتحدث عن وجع ناسنا ونناشد من هنا الإتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري لمؤازرتنا. ونحن مستمرون في تحركنا حتى تحقيق المطالب”.

وكانت طريق طرابلس- بيروت البحرية قد شهدت زحمة سير خانقة نتيحة قطع الاوتوستراد لساعات.