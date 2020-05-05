لبنان | قوى الأمن: العثور على مروج مخدرات مصابا في رأسه وتوقيف الفاعلين

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وأشارت في بيان الى انه تم “بتفتيش سيارته وعثر على كمية من المخدرات موضبة ومعدة للترويج. وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات، التي أجرتها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تبين أن المصاب مروج للمخدرات. كما تمكنت الشعبة من تحديد هوية المشتبه بهما بإطلاق النار، وهما: ش.أ (مواليد عام 1983، لبناني) وهو من أصحاب السوابق بجرائم المخدرات، ومقاومة رجال السلطة، والتهديد، م.س (مواليد عام 1997، لبناني)”.
وتمكنت قوة تابعة للشعبة المذكورة وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة،
من توقيف المذكورَين -بالتزامن- في محلتي النبعة، وبرج حمود، وضبطت بحوزة الموقوف الثاني بندقية نوع “بومب أكشن” وسيارة كانتا قد استخدمتا في عملية إطلاق النار.
وبالتحقيق معهما، اعترف الأول بإطلاق النار على المصاب “ش.ف” لأنه كان يريد الاستحصال منه على المخدرات دون تسديد ثمنها. كما اعترف الثاني بأنه كان برفقة مطلق النار، وانه كان يقود السيارة العائدة للأخير، وقد عمل لاحقا على تنظيف البندقية وتفكيكها، بهدف إبعاد الشبهات.
أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.
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