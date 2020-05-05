لبنان | لتطبيق الوصفة الطبية.. ابو شرف: لالتزام التعبئة العامة

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وشدد أبو شرف بعد لقاءه وزير الصحة حسن حمد في مكتبه في الوزارة – بيروت، “على ضرورة الاستمرار بالتقيد بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، والتزام التعبئة العامة، كي لا نفاجأ لاحقا بأعداد كثيرة من الاصابات او العودة الى الوراء إذا لم يتم الالتزام بهذه الإجراءات”.
وقال ابو شرف: “تناول البحث ايضا، أهمية تطبيق الوصفة الطبية الموحدة بشكل سليم والقانون المتعلق بكيفية صرف الدواء بالتعاون المباشر مع نقابة الاطباء لما فيه مصلحة المريض والطبيب والصيدلي والجهات الضامنة في آن معا”، لافتا “الى ضرورة إعطاء اللقاحات من قبل الطبيب الاختصاصي فقط، بعد اجراء الفحص السريري للتأكد من عدم وجود مانع صحي، وخصوصا في المستوصفات”.
وناقش ابو شرف مع حسن أموراً تتعلق بشؤون النقابة والاطباء والأدوية وفيروس كورونا.
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