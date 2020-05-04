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وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي:
المتن 148 إصابة
بيروت 113 إصابة
كسروان 85 إصابة
بشري 71 إصابة
بعبدا 61 إصابة
جبيل 50 إصابة
زغرتا 41 إصابة
عكار 26 إصابة
الشوف 19 إصابة
عاليه 18 إصابة
البترون 18 إصابة
المنية الضنية 16 إصابة
طرابلس 15 إصابة
صيدا 13 إصابة
بعلبك 11 إصابة
صور 11 إصابة
فيما بدى لافتًا أنَّ مناطق البقاع الغربي، راشيا، حاصبيا، لم تُسجِّل أي إصابة بفيروس كورونا.
وأشار التقرير الى أن 46% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 54%.
ويوضح التقرير أنه أُجري حتى اليوم الإثنين ، 35026 فحص كورونا، 520 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم وحدهُ 3 حالات جديدة، فيما أعلن التقرير أن 205 حالات تعافت من هذا المرض.
كما يُبيِّنُ التقرير أن الفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 24.66%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر.
ويُفيد التقرير ايضًا أنَّ 94% من الحالات التي ثبتت إصابتها بـ”كورونا” هي من الجنسية اللبنانية، وتليها الجنسيات الأثيوبية والفلسطينية.
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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | التقرير اليومي لـ “غرفة العمليات”: 3 إصابات جديدة بفيروس”كورونا” وهكذا توزعت الإصابات جغرافياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.