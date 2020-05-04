لبنان | مستشفى الحريري الجامعي: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا و142 حالة شفاء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 4 مايو 2020 05:36 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك – أجرى المستشفى 55 فحصا مخبرياً، تم تسجيل إصابتين إيجابيتين وباقي الفحوصات سلبية. – بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس كورونا والموجودة حالياً في منطقة العزل الصحي في المستشفى 6 إصابات. – تم استقبال 9 حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا نقلت من مستشفبات أخرى. Advertisements -تماثلت حالة واحدة للشفاء من فيروس الكورونا بعد أن جاءت نتيجة فحص الـPCR سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عواض المرض. – بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماماً من فيروس كورونا منذ البداية حتى تاريخه 142 حالة شفاء. – إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا حالات حرجة في العناية المركزة.

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